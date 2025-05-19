МОН согласовало программу ЕВВ для будущих аспирантов

Министерство образования и науки Украины согласовало программу единого вступительного испытания по методологии научных исследований. Сдача теста, составленного по этой программе, является обязательным для поступления в аспирантуру для получения степени доктора философии, доктора искусства.

Тест для будущих аспирантов будет состоять из четырех разделов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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МОН Украины согласовало программу ЕВВ для будущих аспирантов

Больше всего заданий теста посвятят общему представлению о методологии научного исследования. Удельный вес этого раздела будет составлять 40 – 50%.

Науке и научным исследованиям в современном мире и системе организации научной деятельности посвятят 20 – 30% и 19 – 29% заданий соответственно.

Наименьший удельный вес будет иметь раздел о представлении научных исследований – 5 – 7%.

Для преодоления порогового балла и получения 100 рейтинговых баллов, которые дают право на участие в конкурсном отборе, поступающий в аспирантуру должен набрать на ЕВВ как минимум 25 тестовых баллов из 100 возможных.

Программу можно найти здесь.

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Какой проходной балл ЕВЭ в аспирантуру 2025 года

Так, поступление в аспирантуру в 2025 году возможно по результатам ЕВЭ. Он состоит из двух компонентов:

теста по иностранному языку;

теста общей учебной компетентности (ТЗНК).

Для поступления в аспирантуру 2025 необходимо иметь такие баллы по ЕВЭ:

тест по иностранному языку – от 150 баллов;

ТЗНК – от 150 баллов.

Также впервые в этом году будущие аспиранты будут сдавать экзамен по методологии проведения научных исследований. Этот экзамен из проекта Порядка приема на обучение известен под названием ЕФВВ по философии науки. Проходные баллы пока не известны.