Поступающие в аспирантуру уже могут подавать заявления в вузы
- 3 сентября началась подача заявлений на поступление в аспирантуру.
- Будущие аспиранты могут подавать заявления онлайн через электронные кабинеты.
Продолжается вступительная кампания в аспирантуру 2025 года. 3 сентября началась подача заявлений для поступления на доктора философии / искусств на основе диплома магистра (специалиста).
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Конкретные сроки подачи заявлений определяет каждый ЗВО в своих Правилах приема.
Что должны знать поступающие в аспирантуру?
Посмотреть даты можно на сайте Вступ-2025 в соответствующих конкурсных предложениях.
В этом году будущие аспиранты впервые имеют возможность воспользоваться преимуществами онлайн-вступления и подать заявления через электронные кабинеты абитуриентов,
– отметили в МОН.
Как это сделать, можно ознакомиться в инструкциях:
Важно! После подачи первого заявления никакую информацию в электронном кабинете изменить невозможно. Поэтому проверяйте корректность данных до начала формирования заявлений.
Зачисление осуществляется не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений поступающих, в течение которых продолжается конкурсный отбор.
Будущие аспиранты смогут подать до 5 заявлений на бюджет (без приоритетов), и до 15 заявлений в целом.
Зачисление аспирантов на обучение на бюджет осуществляется не позднее 30 сентября. По другим источникам финансирования – не позднее 20 октября.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
в 2025 году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
Также ввели новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования.