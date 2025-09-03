Триває вступна кампанія в аспірантуру 2025 року. 3 вересня розпочалось подання заяв для вступу на доктора філософії / мистецтв на основі диплома магістра (спеціаліста).

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Конкретні терміни подання заяв визначає кожен ЗВО у своїх Правилах прийому.

Що мають знати вступники в аспірантуру?

Переглянути дати можна на сайті Вступ-2025 у відповідних конкурсних пропозиціях.

Цьогоріч майбутні аспіранти вперше мають можливість скористатися перевагами онлайн-вступу та подати заяви через електронні кабінети вступників,

– зазначили у МОН.

Як це зробити, можна ознайомитися в інструкціях:

Важливо! Після подання першої заяви жодну інформацію в електронному кабінеті змінити неможливо. Тож перевіряйте коректність даних до початку формування заяв.

Зарахування здійснюється не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв вступників, протягом яких триває конкурсний відбір.

Майбутні аспіранти зможуть подати до 5 заяв на бюджет (без пріоритетностей), та до 15 заяв загалом.

Зарахування аспірантів на навчання на бюджет здійснюється не пізніше ніж 30 вересня. За іншими джерелами фінансування – не пізніше ніж 20 жовтня.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?