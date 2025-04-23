Количество бюджетных мест значительно уменьшат: главные новации поступления в аспирантуру 2025 года

Министерство образования и науки Украины намерено значительно сократить количество бюджетных мест для обучения в аспирантуре. Предварительно говорится о 5 вместо 7 тысяч.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время брифинга, отмечает 24 Канал. Также он рассказал и о других новациях нынешней вступительной кампании.

Смотрите также МОН подготовило проект программы вступительного экзамена в аспирантуру

Какие изменения ожидают поступающих в аспирантуру

Чиновник отметил, что 7 тысяч мест для обучения в аспирантуре, которые предлагали в прошлом году, это слишком большая цифра. Он напомнил, что прошлогодний ажиотаж по обучению в аспирантуре вызвала возможность получения отсрочки от мобилизации. В этом году этот ажиотаж среди поступающих в аспирантуру должен быть меньше.

Заметим, что право на отсрочку от мобилизации имеют только те аспиранты, которые получают образование на дневной форме обучения.

Очевидно, преимущество будут иметь инженерные и естественные специальности – те инновации, для которых нам очень нужны специалисты аспирантского уровня,

– рассказал заместитель министра.

Чиновник также отметил, что в 2025 году, как и в прошлом году, поступить в аспирантуру можно будет на дневную форму только на бюджет. А на контракт – только на заочную или вечернюю.

Мы хотим обеспечить, чтобы место в аспирантуре имели все, кто действительно хочет писать диссертации, проводить исследования и создавать инновации. Но чтобы не было таких мест много, а аспирантуру использовали не по назначению,

– сообщил Винницкий.

Он также рассказал, что в этом году впервые электронные кабинеты применят для поступления в аспирантуру. Как это делают для поступления на бакалавриат и в магистратуру.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Заметим, что до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7 – 8 тысяч человек. В 2024 году на вступительные тесты в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тысяч человек. Из них 91 561 человек – мужчины в возрасте 25 – 60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.

Также мы информировали, какие будут проходные баллы для поступления в аспирантуру.