В Украине значительно возросло количество желающих поступать в аспирантуру
В этом году в Украине поступать в вузы на аспирантуру намерены более 20 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в прошлом году.
Таковы итоги регистрации на вступительные экзамены. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
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Сколько человек зарегистрировались на экзамены?
Сдать единый вступительный экзамен намерены 19 676 будущих абитуриентов. Единое вступительное испытание по методологии научных исследований – 20 459 человек.
в 2026 году для поступления в аспирантуру также можно подать результаты ЕВЭ за 2024, 2025 или 2026 год. Поэтому количество зарегистрированных на ЕВЭ не совпадает с зарегистрированными для сдачи ЕВВ.
В прошлом году количество желающих сдавать вступительные экзамены в аспирантуру составляло 15 тысяч человек.
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Что известно о поступлении в аспирантуру?
Для поступающих в аспирантуру завершился первый этап вступительной кампании – регистрация для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВВ).
Зарегистрированных участников уже начали распределять между пунктами тестирования.
До 19 июня зарегистрированные получат в своем кабинете участника вступительных испытаний приглашение на экзамены. В нем будет указана дата, время и место проведения экзаменов в рамках основных сессий.
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Когда длился основной период регистрации?
- 23 апреля началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру.
- Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином профессиональном вступительном экзамене (ЕПВИ) и едином вступительном экзамене по методологии научных исследований (ЕВВ).
- Продолжалась регистрация до 14 мая, информирует Министерство образования и науки Украины.