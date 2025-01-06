"Покупка удостоверения": заместитель Лисового рассказал об изменениях правил поступления в аспирантуру

После принятия закона о мобилизации в мае 2024 года в Украине резко возросло количество желающих учиться в аспирантуре. Вместо привычных около 10 тысяч абитуриентов было аж 93 тысячи.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB. Заметим, что так поступающие хотели благодаря образованию получить отсрочку.

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Как изменили правила поступления в аспирантуру

Винницкий отметил: в МОН быстро поняли, что аспирантуру начинают использовать не по назначению. И это большая проблема, потому что происходит делегитимизация аспирантуры. Поэтому решение об изменениях приняли де-факто в канун вступительных испытаний.

Мы повысили минимальный балл для теста по общей учебной компетентности (ТЗНК – составляющая Единого вступительного экзамена, который является фактически допуском к вступительным испытаниям в аспирантуру, – ред.) со 150 до 160. Можно сказать, что это неправильная цифра и так далее, но результатом этого было то, что из 93 тысяч поступающих у нас вдруг стало 20 тысяч поступающих,

– заявил чиновник.

По его словам, в МОН также понимали, что обучение в аспирантуре по контракту в прошлом чаще всего не было о диссертации. Это была покупка удостоверения. Аспирантам в среднем 24 – 25 лет. Аспирантская стипендия не очень высокая – 8 тысяч гривен, но это хотя бы какое-то средство для существования.

Поэтому мы решили, что поступление в аспирантуру будет исключительно на бюджетные места и удвоили их количество с 3 тысяч до 6 тысяч. Это только в системе МОН,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил, что распределили эти места на две трети на инженерные специальности.

Так, большое количество людей, которые поступили, – это мужчины 25+. Это правда. Но на инженерных специальностях эти люди работают над разработками, которые непосредственно связаны с оборонным комплексом,

– резюмировал Винницкий.

Ранее мы рассказывали об изменениях по поступлению в аспирантуру подробно. Каким вообще был 2024 год для украинского образования, читайте по ссылке.