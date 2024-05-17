Эту норму согласовало Министерство здравоохранения соответствующим приказом приказом. Документ предусматривает внесение изменений в правила поступления в интернатуру.

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Как будет происходить поступление в интернатуру в 2024 году

После 15 мая 2024 года Минздрав проинформирует учебные заведения, которые осуществляют подготовку студентов по специальности "Здравоохранение", о вакантных должностях врачей-интернов (фармацевтов/провизоров) в разных регионах и по разным специальностям.

ЗВО взамен должны разместить эту информацию на своих официальных сайтах в течение пяти дней после ее получения.

Распределение происходит на основании конкурсного балла – наибольшее количество мест для выбора будет иметь тот, кто лучше учился,

– уверяют в Минздраве.

Также в этом году изменят формулу расчета конкурсного балла. Так, будут учитывать дополнительно результаты КРОК-1. Также увеличат долю результата КРОК-2 и уменьшат долю среднего балла.

Если поступающие будут иметь одинаковый конкурсный балл, то выше место в рейтинге займут те, кто имеет лучший результат сдачи тестового экзамена КРОК-2.

Вуз также обязательно должен разместить на своем сайте рейтинговый список выпускников не позднее чем за три дня до заседания комиссии.

Заседание комиссии будет проходить с обеспечением видеотрансляции и видеофиксации. Видеозапись заседания будет храниться в течение года.

Студенты должны получить предложения распределения не позднее, чем за две недели до окончания получения высшего образования.

Учиться в интернатуре за счет госбюджета смогут как студенты контрактной, так и бюджетной форм обучения.

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В Украине продолжается регистрация на поступление в аспирантуру