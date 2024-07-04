Какие экзамены нужно сдать для поступления в колледж в 2024 году

Конкурсный отбор на обучение в колледжах Украины в этом году продолжается на основании творческих конкурсов, индивидуального устного собеседования или рассмотрения мотивационного письма. Творческие конкурсы проходят поступающие на специальности, которые определяет своим приказом Минобразования.

По результатам рассмотрения мотивационного письма могут поступать абитуриенты, которые планируют учиться исключительно на контракте. Все остальные должны пройти индивидуальное собеседование в колледже.

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Какие вступительные экзамены должны сдать поступающие в колледжи

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов, а также требования к мотивационным письмам утверждают председатели приемных комиссий учебных заведений. При этом не позднее, чем через месяц после вступления в силу Порядка приема на обучение в заведения профессионального предвысшего образования в 2024 году.

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам обязательно обнародуют на сайтах колледжей. Программы должны определять критерии оценивания подготовленности поступающих. На творческих конкурсах не может быть заданий, которые не содержат вышеуказанные программы.

Форму проведения индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов заведение выбирает самостоятельно с соблюдением условий безопасности.

Материалы вступительных испытаний, в том числе и видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года, затем уничтожают. Об этом составляют соответствующий акт.

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Поступление после 9 класса

В 2024 году поступить после 9 класса в колледж можно благодаря прохождению:

творческих конкурсов;

индивидуального устного собеседования;

рассмотрения мотивационных писем при поступлении на контракт.

Поступление после 11 класса

Поступить в колледж после после окончания 11 класса можно на основе:

творческих конкурсов;

индивидуального устного собеседования;

рассмотрения мотивационных писем при поступлении на контракт.

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Поступление на основании уровня квалифицированного рабочего

Поступление на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего также происходит в форме индивидуального устного собеседования, творческого конкурса или рассмотрения мотивационных писем при поступлении на контракт.

Какие сертификаты ВНО/НМТ можно использовать при поступлении

Вместо прохождения индивидуального устного собеседования абитуриент может подать результаты ВНО за 2021 год в любых комбинациях или результаты НМТ за 2022 – 2024 годы.

В таком случае конкурсный балл абитуриента определят как средний балл по двум предметам ВНО (украинскому языку и литературе / украинскому языку, предмета на выбор абитуриента) с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов, или средний балл всех предметов НМТ без использования весовых коэффициентов с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.