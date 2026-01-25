Как будет происходить творческий конкурс при поступлении в колледжи

Часть поступающих в колледжи в этом году также будет проходить творческий конкурс. Он нужен, чтобы стать студентом отдельных специальностей.

Это вступительное испытание для поступления на профессионального младшего бакалавра предусматривает проверку и оценку творческих или физических способностей поступающего, необходимых для получения такого образования. Об этом информирует Osvita.ua.

Как оценивают результаты творческого конкурса?

Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной правилами приема соответствующего колледжа.

Творческие конкурсы в 2026 году будут проводить в течение одного тура, то есть в пределах одного дня.

По результатам творческого конкурса абитуриент получит положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или услышит решение о негативной оценке ("неудовлетворительно").

Сведения о баллах, полученные в результате творческого конкурса, должны быть внесены в ЕГЭБО.

На какие специальности надо проходить творческий конкурс?

Вступительное испытание в форме творческого конкурса проходят абитуриенты с базовым общим средним образованием и с полным общим (профильным) средним образованием при поступлении на такие специальности:



На какие специальности надо проходить творческий конкурс / скриншот

Какие изменения произойдут в профессиональном образовании?