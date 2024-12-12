Больше всего заявлений подали выпускники 9 классов: сколько человек в 2024 году стали студентами колледжей
В этом году студентами колледжей в Украине стали более 175 тысяч человек. Больше всего заявлений о поступлении подали абитуриенты после 9 класса.
Речь идет о более 164 тысячах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины об итогах нынешней вступительной кампании.
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Сколько человек поступили в колледжи в 2024 году
В 2024 году также значительно возросло количество поступающих в колледжи на основе полного общего среднего образования.
Если сравнить с 2023 годом, то тогда поступающие после 11 класса подали около 65 тысяч заявлений. Зато в 2024 году – почти 134 тысячи заявлений.
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Очевидно, это связано с повышением порогового балла НМТ по каждому предмету и ростом количества абитуриентов, которые не преодолели порог хотя бы по одному предмету мультитеста. Соответственно не смогли поступить в вузы Украины.
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Какие специальности стали самыми популярными
Самыми популярными специальностями по количеству поданных заявлений среди поступающих в колледжи являются следующие:
- "Медсестринство";
- "Предпринимательство и торговля";
- "Право";
- "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";
- "Учет и налогообложение".
Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи в 2024 году / МОН