Больше всего заявлений подали выпускники 9 классов: сколько человек в 2024 году стали студентами колледжей

В этом году студентами колледжей в Украине стали более 175 тысяч человек. Больше всего заявлений о поступлении подали абитуриенты после 9 класса.

Речь идет о более 164 тысячах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины об итогах нынешней вступительной кампании.

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Сколько человек поступили в колледжи в 2024 году

В 2024 году также значительно возросло количество поступающих в колледжи на основе полного общего среднего образования.

Если сравнить с 2023 годом, то тогда поступающие после 11 класса подали около 65 тысяч заявлений. Зато в 2024 году – почти 134 тысячи заявлений.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Очевидно, это связано с повышением порогового балла НМТ по каждому предмету и ростом количества абитуриентов, которые не преодолели порог хотя бы по одному предмету мультитеста. Соответственно не смогли поступить в вузы Украины.

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Какие специальности стали самыми популярными

Самыми популярными специальностями по количеству поданных заявлений среди поступающих в колледжи являются следующие:

"Медсестринство";

"Предпринимательство и торговля";

"Право";

"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";

"Учет и налогообложение".



Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи в 2024 году / МОН