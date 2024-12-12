Мовиться про понад 164 тисячі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України про підсумки цьогорічної вступної кампанії.
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Скільки осіб вступили до коледжів у 2024 році
У 2024 році також значно зросла кількість вступників до коледжів на основі повної загальної середньої освіти.
Якщо порівняти з 2023 роком, то тоді вступники після 11 класу подали близько 65 тисяч заяв. Натомість у 2024 році – майже 134 тисячі заяв.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Вочевидь, це пов'язано з підвищенням порогового бала НМТ з кожного предмета та зростанням кількості абітурієнтів, які не подолали поріг хоча б з одного предмета мультитесту. Відповідно не змогли вступити до вишів України.
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Які спеціальності стали найпопулярнішими
Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв серед вступників до коледжів є такі:
- "Медсестринство";
- "Підприємництво та торгівля";
- "Право";
- "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
- "Облік і оподаткування".
Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів у 2024 році / МОН