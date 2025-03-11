Все поступающие в колледжи теперь будут сдавать экзамены

Поступающие в учреждения профессионального предвысшего образования в Украине теперь будут проходить творческие конкурсы и собеседования не только для поступления на бюджет, но и на контракт.

Такие изменения содержит Порядок приема, утвержденный Министерством образования и науки Украины, отмечает 24 Канал. Какие изменения произойдут в этом году, читайте дальше.

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Какие экзамены надо сдавать для поступления в 2025 году

Теперь во время конкурсного отбора в колледжи в 2025 году большинству абитуриентов надо будет пройти собеседование по одному или двум предметам из перечня предметов НМТ.

А вот поступающие на творческие или спортивные специальности должны пройти еще и творческий конкурс. Он будет проходить в течение одного дня.

Сведения о баллах, полученные в результате собеседования или творческого конкурса, должны быть внесены в ЕГЭБО.

Также все поступающие должны написать мотивационное письмо, которое нужно будет подгрузить при подаче каждого заявления в электронном кабинете.

Теперь эти правила сдачи вступительных экзаменов будут касаться и поступающих на бюджет, и поступающих на контракт.

Заметим, что в 2024 году поступающие на контрактную форму обучения могли поступать только по результатам рассмотрения мотивационных писем.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины утвердило правила поступления в колледжи в 2025 году.