Стартовали вступительные экзамены в колледжах для выпускников 9 класса
- Вступительные экзамены в колледжах для выпускников 9 класса в Украине продлятся с 15 до 23 июля, включая индивидуальные собеседования и творческие конкурсы.
- Оценки за испытания обнародуют не позднее 23 июля, а зачисление состоится до 1 августа для бюджетников и до 4 августа – для контрактников.
В Украине стартовали индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для поступающих в колледжи после 9 класса. Испытания должны пройти абитуриенты, которые подали в электронном кабинете заявления о поступлении.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Вступительные экзамены в колледжах продлятся с 15 до 23 июля включительно.
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Когда вступительные экзамены в колледжах?
Индивидуальные собеседования или творческий конкурс продлится в рамках одного этапа.
По результатам этих вступительных испытаний выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года. Затем уничтожают, о чем составляют акт.
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После обнародования оценок за вступительные испытания не позднее 14:00 23 июля – не позднее 12:00 25 июля сформируют списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет.
Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 12:00 29 июля.
Зачисление поступающих по государственному или региональному заказу происходит не позднее 12:00 1 августа. Поступающих на контракт – не позднее 4 августа.
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