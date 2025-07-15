Стартовали вступительные экзамены в колледжах для выпускников 9 класса

В Украине стартовали индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для поступающих в колледжи после 9 класса. Испытания должны пройти абитуриенты, которые подали в электронном кабинете заявления о поступлении.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Вступительные экзамены в колледжах продлятся с 15 до 23 июля включительно.

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Когда вступительные экзамены в колледжах?

Индивидуальные собеседования или творческий конкурс продлится в рамках одного этапа.

По результатам этих вступительных испытаний выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года. Затем уничтожают, о чем составляют акт.

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После обнародования оценок за вступительные испытания не позднее 14:00 23 июля – не позднее 12:00 25 июля сформируют списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 12:00 29 июля.

Зачисление поступающих по государственному или региональному заказу происходит не позднее 12:00 1 августа. Поступающих на контракт – не позднее 4 августа.