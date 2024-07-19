Поступающие в магистратуру получили результаты ЕФВВ

В Украине завершилась основная сессия единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВИ). В ее рамках в этом году проходило тестирование по восьми предметам.

С сегодняшнего дня в персональных кабинетах участников ЕФВВ, которые принимали участие в тестированиях по управлению и администрированию, педагогики и психологии, информационных технологий, права и международного права, психологии и социологии, экономики и международной экономики, учета и финансов, политологии и международных отношений, разместили результаты.

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Нынешние абитуриенты в магистратуру получили результаты ЕФВВ

По таблице перевода тестовых баллов ЕФВВ, которую утвердило Министерство образования и науки Украины, результаты участников определили по шкале 100 – 200.

Для получения результата по этой шкале поступающему надо было набрать не менее 35 тестовых баллов. То есть те участники, которые выполнили правильно только 34 или меньше тестовых заданий, не преодолели минимально допустимый порог. Следовательно, не получат результата по шкале 100 – 200 баллов.

В УЦОКО напоминают: предметные тесты ЕФВВ подготовили рабочие группы, координацией деятельности которых, соответствии с Порядком организации и проведения вступительных испытаний для поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования, занимается Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования. Поэтому в случае возникновения вопросов об особенностях этих тестов стоит обращаться к специалистам соответствующего учреждения.

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Заметим, что дополнительная сессия магистерских вступительных испытаний продлится с 31 июля по 14 августа. Информацию о дате, время и место проведения тестирования разместят в кабинетах участников 26 июля 2024 года.