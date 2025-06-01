ЕФВВ-2025: демонстрационные задания по языкознанию и истории искусства

Вскоре стартует вступительная кампания в магистратуру в 2025 году. Нынешние абитуриенты уже могут ознакомиться с демонстрационными подборками тестовых заданий по введенным в перечень единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВИ) новым дисциплинам.

То есть по языкознанию и истории искусства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Где найти демонстрационные задания по языкознанию и истории искусства

Демонстрационные задания разработали в соответствии с утвержденными программами ЕФВВ по языкознанию и истории искусства. Предметные тесты будут содержать по 140 заданий. На их выполнение у поступающих будет 180 минут.

Обратите внимание! На сайте УЦОКО можно ознакомиться с обнародованными в 2024 году тестовыми подборками по другим предметам ЕФВВ.

В Центре также предупредили потенциальных магистров, что для поступления на любую специальность (независимо от формы обучения – очная или заочная, бюджетная или контрактная и т.д.) надо сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

ЕВЭ объединяет два отдельных теста:

тест по иностранному языку;

тест общей учебной компетентности (ТЗНК).

Задания по иностранному языку составили в соответствии с Программой единого вступительного экзамена по иностранным языкам, а ТЗНК – к Программе теста общей учебной компетентности. Ознакомиться с прошлогодними, а также демонстрационными вариантами тестов можно на сайте УЦОКО.

Приглашения-пропуска для участия во вступительных испытаниях в магистратуру будут доступны в кабинетах участников вступительных испытаний до 12 июня. В них укажут время и место проведения тестирования.