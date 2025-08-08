Какие самые популярные специальности для поступления в магистратуру в 2025 году
- В 2025 году самыми популярными специальностями для поступления в магистратуру стали "Педагогика", "Управление и администрирование", и "Информационные технологии".
- Изменение приоритетов за три года выглядит так: в 2023 году среди лидеров были "Право", "ИТ" и "Психология", в 2024 году вырос спрос на "Менеджмент", а в 2025 году "Педагогика" впервые возглавила рейтинг.
Продолжается вступительная кампания в магистратуру 2025 года. Нынешние данные регистрации на поступление демонстрируют изменение трендов.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. По его словам, "Информационные технологии", которые недавно возглавляли рейтинги, на этот раз оказались лишь на третьем месте.
Какие специальности чаще всего выбирают в этом году поступающие в магистратуру?
Так, уточнил нардеп, "Информационные технологии" уступив "Педагогике" и "Управлению и администрированию" в популярности среди поступающих.
Самые популярные специальности для поступления в магистратуру в 2025 году таковы:
"Педагогика" – 16 709 абитуриентов (зарегистрировались на экзамен);
"Управление и администрирование" – 16 437;
"Информационные технологии" – 13 152;
"Право" – 10 695;
"Психология" – 9 435.
Разрыв между вторым и третьим местами (управление и ИТ) составляет более 19%.
Народный избранник акцентировал: за три года видим смену приоритетов:
️2023 год: среди лидеров – "Право", ИТ и "Психология";
️2024 год: растет спрос на "Менеджмент", а ИТ начинает сдавать позиции;
️2025 год: "Педагогика" впервые возглавляет рейтинг, ИТ лишь третье, а управленческие специальности продолжают быть среди приоритетных направлений.
