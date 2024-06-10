В Украине сильно возросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру
Источник:Государственное предприятие "ИНФОРЕСУРС"
В Украине значительно возросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру. В 2024 году цифра больше в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Для участия в основной сессии вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 246 тысяч человек.
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Значительно возросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру
Так, 2024 года сдавать единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен намерены на 146 тысяч человек больше, чем в прошлом году. в 2023 году во время основного и дополнительного периодов регистрации зарегистрировали около 100 тысяч абитуриентов.
Отметим, что в 2024 году единый вступительный экзамен должны сдавать не только поступающие в магистратуру, но и все будущие аспиранты.
Тем абитуриентам, которые намерены поступать в магистратуру на специальности отраслей знаний "Образование / Педагогика" (кроме специальности "Физическая культура и спорт"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Информационные технологии", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", дополнительно нужно пройти ЕФВВ по соответствующему предметному тесту.
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Проходной балл для поступления в аспирантуру изменили
- Министерство образования и науки Украины несколько изменило условия поступления в аспирантуру 2024 года.
- Абитуриенты, которые обязательно будут сдавать единый вступительный экзамен, должны набрать не менее 150 баллов за каждый компонент экзамена.
- Об этом указано в обновленном Порядке приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.
- Будущий аспирант должен при сдаче блока ЕВИ по иностранному языку набрать не менее 16 тестовых баллов. А за блок ТЗНК – не менее 17 тестовых баллов. Их впоследствии переведут в рейтинговую шкалу.
- Если будущий аспирант имеет результаты ЕВЭ 2023 года, то альтернативным допуском может быть прошлогодний результат с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов.