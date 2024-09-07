Участники спецсессии ЕВЭ уже получили приглашения на испытания
Источник:УЦОКО
На днях участники специальной сессии единого вступительного экзамена получили приглашения для прохождения тестирования. Их разместить в кабинетах участников вступительных испытаний.
В них указали дату, время и место проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Заметим, что результаты ЕВЭ нужны для поступления в магистратуру и аспирантуру.
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Участники спецсессии ЕВЭ получили приглашение на экзамен
Участники ЕВЭ теперь должны самостоятельно сформировать и, если есть возможность, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования. Доступ в кабинет участника – по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.
Обратите внимание! УЦОКО рекомендует участникам проверить правильность оформления экзаменационного листа. Если на нем нет фото или подписи представителя приемной комиссии, – надо обратиться в приемную комиссию для устранения недостатков.
Из соображений безопасности также настоятельно советуют не разглашать дату и место тестирования, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний.
В УЦОКО при этом предупреждают: если участник / участница опоздает или при входе в пункт тестирования не предъявит экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, – его / ее не допустят к участию в ЕВЭ. Оплаченные средства при этом не будут возвращать.
- Напомним, что специальная сессия единого вступительного экзамена состоится в течение 12 – 14 сентября. Кто может принять в ней участие, читайте по ссылке.