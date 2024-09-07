У них зазначили дату, час і місце проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Зауважимо, що результати ЄВІ потрібні для вступу до магістратури та аспірантури.

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Учасники спецсесії ЄВІ отримали запрошення на іспит

Учасники ЄВІ тепер повинні самостійно сформувати та, якщо є змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до кабінету учасника – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Зверніть увагу! УЦОЯО рекомендує учасникам перевірити правильність оформлення екзаменаційного листка. Якщо на ньому немає фото чи підпису представника приймальної комісії, – треба звернутися до приймальної комісії для усунення недоліків.

З міркувань безпеки також наполегливо радять не розголошувати дату й місце тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань.

В УЦОЯО при цьому попереджають: якщо учасник / учасниця запізниться або при вході до пункту тестування не пред'явить екзаменаційний листок і документ, що посвідчує особу, – його / її не допустять до участі в ЄВІ. Сплачені кошти при цьому не повертатимуть.