Вона триватиме до 19 серпня. Скласти іспит у цей час зможуть ті, хто не зміг взяти участь в основній чи додатковій сесії або хочуть перескласти іспит і покращити результат.

Дивіться також Які виші є лідерами за кількістю вступників у 2024 році

Розпочалася реєстрація на спеціальну сесію ЄВІ

Упродовж 12 – 19 серпня вступник має звернутися особисто або дистанційно до приймальної комісії вишу та надати скановані копії реєстраційних документів.

Участь у спеціальній сесії ЄВІ є платною. Вступник має заплатити 879 гривень.

Реєстрація на ЄВІ вважатиметься завершеною лише після надходження коштів від вступника на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти.

Сплатити кошти за участь у спецсесії ЄВІ вступники мають протягом 12 – 22 серпня.

Спеціальна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться упродовж 12 – 14 вересня.

Дивіться також Кількість вступників на бакалаврат у виші скоротилася на третину, – Гришина

Коли прийде запрошення

Для зареєстрованих вступників / вступниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створять інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ до неї здійснюватимуть за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 9 вересня (включно) зареєстровані учасники отримають запрошення на своїх інформаційних сторінках "Кабінет учасника вступних випробувань".