Завершается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру

В Украине 29 мая завершается регистрация для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВВ).

По состоянию на 27 мая в приемные комиссии вузов обратились и получили экзаменационные листки более 167 тысяч потенциальных участников. Сдавать ЕВЭ в Украине стремится 164 631 человек, за рубежом – 2740.

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Завершается регистрация на поступление в магистратуру и аспирантуру

Часть поступающих также, кроме ЕВЭ, должна пройти еще и ЕФВВ. Это касается тех, кто планирует поступать на такие специальности отраслей знаний:

01 "Образование / Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт");

05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика";

07 "Управление и администрирование";

08 "Право";

12 "Информационные технологии";

24 "Сфера обслуживания";

28 "Публичное управление и администрирование";

29 "Международные отношения".

Для желающих сдавать ЕФВВ действует правило: нельзя выбирать более двух предметных тестов ЕФВВ.

Для каждого участника, который получил экзаменационный листок, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру". Доступ к ней – по номеру экзаменационного листа и РIN-кодом, указанным в нем.

До 17 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.