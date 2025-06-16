Поступающие в магистратуру и аспирантуру еще могут зарегистрироваться на экзамены

Потенциальные магистры и аспиранты, которые не успели зарегистрироваться на экзамены в рамках основной сессии, будут иметь еще один шанс. Стать участником вступительных испытаний можно еще во время дополнительного периода регистрации.

Он продлится в течение 16 – 17 июня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Когда еще можно зарегистрироваться на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Регистрацию потенциальных участников ЕВИ / ЕФВВ / ЕВВ осуществляют приемные комиссии вузов очно (при условии личного присутствия абитуриента) и/или дистанционно. В случае подачи документов дистанционно надо отправить на электронную почту приемной комиссии сканированные копии регистрационных документов и заполнить заявление-анкету. В ней необходимо указать информацию, необходимую для оформления экзаменационного листа.

Для зарегистрированных абитуриентов на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования создадут информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний". Зайти на эту страницу можно по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.

До 26 июля (включительно) зарегистрированные участники дополнительной сессии получат приглашения на своих информационных страницах "Кабинет участника вступительных испытаний".

В УЦОКО отмечают, что дополнительные сессии будут проводить в Украине.

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Сколько человек уже зарегистрировались на экзамены