Сколько человек зарегистрировались на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру

Более 93 тысяч человек в 2025 году станут участниками вступительных экзаменов в магистратуру. Они обратились в приемные комиссии вузов и получили экзаменационные листки.

Среди них 90 311 человек будут сдавать тестирование в Украине, а 3 321 человек – за рубежом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества.

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Сколько человек будут сдавать вступительные экзамены в магистратуру

Участники экзаменов чаще всего выбирали предметный тест по педагогике и психологии. Таких 16 709 человек. Несколько меньше лиц стремятся сдавать тест по управлению и администрированию – 16 437 зарегистрированных участников. 12 152 человек будут сдавать тест по информационным технологиям.

Право и международное право выбрали 10 695 абитуриентов, психологию и социологию – 9 435 человек. Еще 5 727 абитуриентов будут участвовать в тестировании по истории искусства.

В этом году 5 464 желающих поступить в магистратуру будут сдавать тестирование по экономике и международной экономике, по языкознанию – 5 205 человек, по учету и финансам – 5 047 человек, а по политологии и международным отношениям – 2 482 человека.

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Сколько человек зарегистрировались на экзамены в аспирантуру

На тестирование для получения степени доктора философии / доктора искусства зарегистрировались более 14 тысяч абитуриентов. 13 591 участник будет сдавать ЕВЭ, а 14 818 человек – ЕВВ.

Если абитуриент не зарегистрировался в основной период, он может сделать это в дополнительный – с 16 по 17 июня. Для этого потенциальные магистры и аспиранты должны подать документы в приемную комиссию ЗВО.