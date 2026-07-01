Поступление в магистратуру: началась регистрация электронных кабинетов

1 июля начался ключевой этап приемной кампании 2026 года. С этого дня также начинается регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.

Об этом сообщает Osvita.ua. Как зарегистрировать такой личный кабинет абитуриента, читайте далее.

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Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в магистратуру

Для создания электронного кабинета абитуриент должен зайти на соответствующую страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Для регистрации кабинета необходимо указать адрес электронной почты, который в дальнейшем будет служить логином для входа.

Важно! При регистрации электронного кабинета запрещено использовать адреса электронной почты сервисов, заблокированных в Украине, например, mail.ru, yandex.ru.

При регистрации электронного кабинета абитуриент должен ввести следующие данные:

пароль для входа в личный электронный кабинет;

номер, ПИН-код и год получения экзаменационного листка, выданного при регистрации на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ);

серию и номер документа о полученной степени высшего образования или образовательно-квалификационном уровне специалиста.

Если у абитуриента нет экзаменационного листка, для дополнительной идентификации ему необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность, который был указан при оформлении заказа на документ об образовании, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

После этого на указанный электронный адрес придет письмо для активации доступа к электронному кабинету. Его необходимо активировать в течение 15 минут.

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Какую информацию вносить в электронный кабинет

После активации электронного кабинета абитуриент должен загрузить следующую информацию о себе:

контактный номер телефона (в формате +380 для тех, кто находится в Украине, или в формате той страны, где вы находитесь, в случае регистрации из-за рубежа);

цветную фотографию абитуриента (3х4 см);

Файлы необходимо загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

В блоке "Сертификаты ЕВІ/ЕФВВ" необходимо проверить отображенные результаты или добавить их в случае отсутствия.

Отметим, что в 2026 году для поступления будущие магистранты могут подавать результаты ЕВИ за 2024, 2025 или 2026 год и ЕФВВ 2025 или 2026 года.

В блоке "Документы об образовании" будут отображаться серия, номер и дата выдачи документа абитуриента. В случае необходимости абитуриент может добавить другой дополнительный документ об образовании, который отсутствует в личном кабинете абитуриента, но содержится в Реестре документов об образовании.

Во время регистрации следует внимательно проверять, правильно ли загружены все данные, ведь после подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Прием заявлений и документов от абитуриентов продлится с 7 августа до 18:00 22 августа 2026 года.

В целом личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать в течение всей вступительной кампании, то есть до 15 октября 2026 года.