Кабмин усовершенствовал воинский учет лиц до 25 лет, поступающих в ЗВО

Правительство Украины усовершенствовало воинский учет лиц до 25 лет, поступающих в вузы. Соответствующее постановление согласовали на заседании Кабмина.

Нововведения касаются лиц в возрасте до 25 лет, которые находятся на ВОТ или выехали за границу с ВОТ или с территорий активных боевых действий.

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Зачисление таких граждан на обучение в украинские вузы будет осуществляться с отсрочкой взятия их на воинский учет (до окончания периода военного положения).

Необходимость таких изменений связана с тем, что такие лица объективно не могут прибыть в ТЦК для постановки их на воинский учет,

– уточнили в Минреинтеграции.

Проект постановления сопровождали команда Минреинтеграции в рамках совещаний с Генштабом, Минобороны, МВД, ГМС и МОН.

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