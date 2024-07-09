Кабмин усовершенствовал воинский учет лиц до 25 лет, поступающих в ЗВО
Источник:Минреинтеграции
Правительство Украины усовершенствовало воинский учет лиц до 25 лет, поступающих в вузы. Соответствующее постановление согласовали на заседании Кабмина.
Нововведения касаются лиц в возрасте до 25 лет, которые находятся на ВОТ или выехали за границу с ВОТ или с территорий активных боевых действий.
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Что должны знать поступающие, которым до 25 лет
Зачисление таких граждан на обучение в украинские вузы будет осуществляться с отсрочкой взятия их на воинский учет (до окончания периода военного положения).
Необходимость таких изменений связана с тем, что такие лица объективно не могут прибыть в ТЦК для постановки их на воинский учет,
– уточнили в Минреинтеграции.
Проект постановления сопровождали команда Минреинтеграции в рамках совещаний с Генштабом, Минобороны, МВД, ГМС и МОН.
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Как будут поступать на магистратуру абитуриенты с ВОТ
- Минобразования Украины урегулировало вопрос получения степени магистра для поступающих с ВОТ и лиц из населенных пунктов, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия.
- Отныне выпускники-бакалавры с этих территорий смогут поступать в магистратуру без сдачи ЕФВВ и/или ЕВЭ.
- И это в случае, если они планируют поступать в тот же вуз, где получили степень бакалавра и на специальности, которым государство оказывает особую поддержку.