Нововведення стосуються осіб віком до 25 років, які перебувають на ТОТ або виїхали за кордон із ТОТ чи з територій активних бойових дій.
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Що мають знати вступники, яким до 25 років
Зарахування таких громадян на навчання до українських вишів здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану).
️Необхідність таких змін пов'язана з тим, що такі особи об'єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік,
– уточнили у Мінреінтеграції.
Проєкт постанови супроводжували команда Мінреінтеграції у межах нарад із Генштабом, Міноборони, МВС, ДМС і МОН.
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Як вступатимуть на магістратуру абітурієнти з ТОТ
- Міносвіти України врегулювало питання здобуття ступеня магістра для вступників з ТОТ та осіб з населених пунктів, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії.
- ️Віднині випускники-бакалаври з цих територій зможуть вступати до магістратури без складання ЄФВВ та/або ЄВІ.
- І це у разі, якщо вони планують вступати до того ж вишу, де здобули ступінь бакалавра та на спеціальності, яким держава надає особливу підтримку.