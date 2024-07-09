Нововведення стосуються осіб віком до 25 років, які перебувають на ТОТ або виїхали за кордон із ТОТ чи з територій активних бойових дій.

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Що мають знати вступники, яким до 25 років

Зарахування таких громадян на навчання до українських вишів здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану).

️Необхідність таких змін пов'язана з тим, що такі особи об'єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік,

– уточнили у Мінреінтеграції.

Проєкт постанови супроводжували команда Мінреінтеграції у межах нарад із Генштабом, Міноборони, МВС, ДМС і МОН.

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