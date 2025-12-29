Потурати, цвікати та нараяти: узнайте, что означают эти забытые украинские слова

Забытые слова украинского языка стоят того, чтобы их снова вернули в ежедневную речь. И их у нас немало.

Интересные малоизвестные слова из украинских словарей предлагает 24 Канал, ссылаясь на подборку Зореславы Шеденко.

Украинский язык один из самых богатых, по количеству словарного запаса, – более 250 тысяч слов. Мало кто знает их всех, но словари их зафиксировали.

Поэтому, изучение и возвращение слов, о которых уже забыла современная молодежь, в живую речь, может стать таким же интересным явлением как современный англоязычный сленг.

Многие языковеды предлагают свои подборки интересных малоизвестных слов из украинских словарей. А вы проверьте, слышали ли вы, и знаете ли значение следующих слов:

Пантрувати – ухаживать, стеречь, внимательно следить.

– ухаживать, стеречь, внимательно следить. Потакати – способствовать.

– способствовать. Духопелити – сильно кого-то бить.

– сильно кого-то бить. Цвікати – упрекать, показывать свое недовольство.

– упрекать, показывать свое недовольство. Швендяти – ходить туда-сюда, слоняться.

– ходить туда-сюда, слоняться. Гамселити – бить кого-то или хлопать сильно по чему-то.

– бить кого-то или хлопать сильно по чему-то. Кпини / кпинити – насмехаться или насмехаться.

– насмехаться или насмехаться. Нараяти – насоветовать.

– насоветовать. Перепудитися / напудитися – напугаться.

– напугаться. Сновигати – ходить быстро туда-сюда, слоняться.

Некоторые слова можно использовать как синонимы, как к слову бить – духопелить и гамселить, и еще немало, которые даже популяризируют ВСУ.

И к слову слоняться, можно подобрать ряд вариантов синонимов из словарей, и каждый раз звучать по-другому.

Сегодня эти слова почти исчезли из повседневной речи, но возвращаем себе свое и звучите по-украински.