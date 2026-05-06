Не говорите "потерпів невдачу": вот крутые и совсем не грустные высказывания к этой ситуации

В украинском языке есть немало выражений на разные случаи жизни - от радости и успеха до грусти или поражения. Это своеобразная народная мудрость, которая помогает объяснить любую ситуацию образно и точно.

Как можно интересно сказать о неудаче, рассказываем со ссылкой на филолога Ольгу Лещименко.

Как сказать о неудаче интересными высказываниями?

Не всегда нам все удается и мы – победители. Но поражения нас тоже учат, заставляют думать по-другому, искать новые пути. А если сказать о ней не просто – крах, фиаско, неудача, осечка, пшик, промах, а народной мудростью, то можно поднять настроение себе и другим.

Важно! Очень часто можно услышать речевую ошибку – "потерпіти невдачу". Но эта фраза – калькирование с русского языка, а на украинском правильно – "зазнати невдачі".

Украинский язык богат образными выражениями, пословицы и поговорки, которые передают опыт поколений и свое интересное видение, с мудростью и юмором к различным ситуациям, даже неудачи. Можно просто сухо констатировать факты – "я потерпел неудачу / поражение", "мне не удалось". А можно выдумчиво использовать одно из народных выражений и звучать интересно, необычно и с юмором.

Вот несколько народных выражений, касающихся неудачи или поражения

Упіймати облизня.

Вхопити шилом меду / патоки.

Ухопити, як собака обметиці.

Наїстися, як Сірко паскою.

Поживитися, як сірко як пес макогоном.

Наївся, як собака мухою.

Облизати макогона.

Дулю з маком з'їсти.

Круто взяв, та не туди попав.

Халявки попекли.

Сісти на мілину.

Сів голим задом на лід.

На жито орали, а й гречки не мали.

Побачив, як свою потилицю.

Попав, як сліпий на стежку!

Ошпарився, як муха в окропі.

Піймав куцого за хвіст!

Ухопив місяця зубами!

Плив, плив, та на березі й утонув.

И это далеко не все выражения, которые можно найти на многочисленных ресурсах об устном народном творчестве – их даже трудно сосчитать. Интересно, что в таких образных выражениях фигурируют и растения, и животные, и природные явления, и небесные тела, и бытовые вещи. Но если разобрать дословно каждый – то действительно, все они об определенной неудаче или нелепости. Только удивляешься человеческому воображению.

Есть ли у вас свое любимое выражение?

