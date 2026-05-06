Не говорите "потерпів невдачу": вот крутые и совсем не грустные высказывания к этой ситуации
- Украинский язык богат образными пословицами и поговорками, которые с юмором описывают неудачи.
- Среди высказываний о неудаче есть такие как "упіймати облизня", "ухопити місяця зубами", "сів голим задом на лід".
В украинском языке есть немало выражений на разные случаи жизни - от радости и успеха до грусти или поражения. Это своеобразная народная мудрость, которая помогает объяснить любую ситуацию образно и точно.
Как можно интересно сказать о неудаче, рассказываем со ссылкой на филолога Ольгу Лещименко.
Как сказать о неудаче интересными высказываниями?
Не всегда нам все удается и мы – победители. Но поражения нас тоже учат, заставляют думать по-другому, искать новые пути. А если сказать о ней не просто – крах, фиаско, неудача, осечка, пшик, промах, а народной мудростью, то можно поднять настроение себе и другим.
Важно! Очень часто можно услышать речевую ошибку – "потерпіти невдачу". Но эта фраза – калькирование с русского языка, а на украинском правильно – "зазнати невдачі".
Украинский язык богат образными выражениями, пословицы и поговорки, которые передают опыт поколений и свое интересное видение, с мудростью и юмором к различным ситуациям, даже неудачи. Можно просто сухо констатировать факты – "я потерпел неудачу / поражение", "мне не удалось". А можно выдумчиво использовать одно из народных выражений и звучать интересно, необычно и с юмором.
Вот несколько народных выражений, касающихся неудачи или поражения
- Упіймати облизня.
- Вхопити шилом меду / патоки.
- Ухопити, як собака обметиці.
- Наїстися, як Сірко паскою.
Поживитися, як сірко як пес макогоном.
- Наївся, як собака мухою.
- Облизати макогона.
- Дулю з маком з'їсти.
- Круто взяв, та не туди попав.
Халявки попекли.
Сісти на мілину.
Сів голим задом на лід.
- На жито орали, а й гречки не мали.
- Побачив, як свою потилицю.
- Попав, як сліпий на стежку!
- Ошпарився, як муха в окропі.
- Піймав куцого за хвіст!
- Ухопив місяця зубами!
- Плив, плив, та на березі й утонув.
И это далеко не все выражения, которые можно найти на многочисленных ресурсах об устном народном творчестве – их даже трудно сосчитать. Интересно, что в таких образных выражениях фигурируют и растения, и животные, и природные явления, и небесные тела, и бытовые вещи. Но если разобрать дословно каждый – то действительно, все они об определенной неудаче или нелепости. Только удивляешься человеческому воображению.
Есть ли у вас свое любимое выражение? Пусть вас обходят неудачи, но точно примите во внимание несколько выражений и воспользуйтесь.
Пословицы и поговорки, фразеологизмы о труде, дружбе, любви, неудаче или счастье делают речь живой и красочной, а еще показывают, как наши предки видели мир и передавали опыт следующим поколениям.