В МОН рассказали, смогут ли учителя сами выбирать курсы повышения квалификации

В 2025/2026 учебном году в Украине введут новый механизм финансирования повышения квалификации учителей. Средства на эти цели будут зачислять на индивидуальные виртуальные карточки педагогов.

Ранее их централизованно направляли в областные институты последипломного образования. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в эфире телемарафона.

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Как будут проходить квалификацию учителя?

Чиновница рассказала, как будет работать подход "деньги ходят за учителем" – по аналогии с медицинской реформой, когда деньги “шли за пациентом”.

Это означает, что меняется подход к тому, как выделяют деньги на повышение квалификации. Учитель сам будет выбирать провайдера – государственного или частного – и средства будут идти не в институт последипломного образования, а непосредственно туда, где учитель будет учиться,

– уточнила она.

Перед выбором курса педагоги будут проходить тестирование на специальном портале. Оно поможет выявить индивидуальные образовательные потребности. Система при этом порекомендует направления, которые нуждаются в развитии. Учитель сможет выбрать те курсы, которые лучше всего соответствуют его профессиональному профилю и ожиданиям.

Нововведение будет частью реализации обновленной политики "Образование для жизни". Она предусматривает не полное переобучение, а постепенное совершенствование уже приобретенных знаний и компетенций.

На первом этапе – с 2025/2026 учебного года – приоритетными станут учителя естественных, технологических и художественных дисциплин, которые работают в 5 – 6 классах.

Эту концепцию планируют представить на общественное обсуждение в июле.