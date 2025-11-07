Как изменят процедуру повышения квалификации учителей?

  • Процедура повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников претерпит изменениям.
  • Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.
  • Супервизию официально признали одной из форм повышения квалификации.
  • В МОН отмечают, что это решение – первый шаг к реализации политики "Деньги ходят за учителем".