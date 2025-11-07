Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів?

  • Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зазнає змін.
  • Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
  • Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації.
  • У МОН зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем".