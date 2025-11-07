В Україні розпочинається пілотування політики "Гроші ходять за вчителем". Тепер педагоги самі обиратимуть курси підвищення кваліфікації та оплачуватимуть їх.
Держава нараховуватиме на це 1500 гривень. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України, зазначає 24 Канал.
Дивіться також Стартує пілот "Гроші ходять за вчителем": як педагоги оплачуватимуть підвищення кваліфікації
Скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації?
З наступного року у межах цього пілотування гроші педагогам нараховуватимуть безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.
Учителі, які візьмуть участь у пілотуванні нової моделі, зможуть через державну платформу самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.
Долучитися до пілотування зможуть директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та працюватимуть у 10-х пілотних класах старшої профільної школи у 2026/27 навчальному році.
Загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.
Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації стартує у грудні 2025 року.
Учителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.
Дивіться також Освітяни заробляють найменше з усіх в Україні: цифри від Держстату
Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів?
- Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зазнає змін.
- Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
- Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації.
- У МОН зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем".