В Україні розпочинається пілотування політики "Гроші ходять за вчителем". Тепер педагоги самі обиратимуть курси підвищення кваліфікації та оплачуватимуть їх.

Держава нараховуватиме на це 1500 гривень. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України, зазначає 24 Канал.

Скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації?

З наступного року у межах цього пілотування гроші педагогам нараховуватимуть безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.

Учителі, які візьмуть участь у пілотуванні нової моделі, зможуть через державну платформу самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

Долучитися до пілотування зможуть директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та працюватимуть у 10-х пілотних класах старшої профільної школи у 2026/27 навчальному році.

Загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.

Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації стартує у грудні 2025 року.

Учителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.

