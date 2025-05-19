Образование не станет качественнее, – профессор раскритиковал повышение платы за обучение в ЗВО

С 2025 года стоимость обучения в государственных учреждениях высшего образования возрастет на определенные специальности, потому что стоимость подготовки контрактников должна соответствовать затратам государства на бюджетное обучение. Однако на самом деле Министерство образования должно разработать комплексный подход вместе с ЗВО (заведение высшего образования).

Об этом 24 Каналу рассказал профессор КАИ, исполнительный директор "Международной ассоциации малых городов" Алексей Буряченко, отметив, что поднятие платы не улучшит качество обучения. Более того, это не увеличит уровень заинтересованности студентов в будущем работать по специальности.

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Почему повышение платы за обучение в вузах неэффективно

По словам профессора КАИ, с одной стороны, увеличение платы за обучение действительно стоит поднять, чтобы оно покрывало расходы государства на бюджетников. Однако это должен решать сам ЗВО. Именно университет должен искать баланс между государственной и контрактной формами обучения.

Более того, увеличивая стоимость обучения, мы не увеличиваем уровень качества образования, оно не станет лучше. Вопрос и не в малой заработной плате преподавателей, ведь им нужны средства и на научные мероприятия и т.д,

– сказал он.

Министерство образования должно разработать комплексную стратегию развития высшего образования и науки совместно с каждым ЗВО. Буряченко отметил, что отсюда также вытекает очень важный вопрос – почему государству не нужны специалисты, за обучение которых оно платит. То есть говорится о бюджетных местах, которых с каждым годом становится все меньше, а также о проблеме с трудоустройством молодежи после получения высшего образования.

На месте министра образования я бы думал не о поднятии платы контрактникам, а о том, как потом дать студентам рабочее место. Когда я общаюсь с выпускниками ЗВО, мало кто из них хочет идти в науку или работать по специальности. Они просто не могут найти работу, а государство проплатило им обучение,

– заметил профессор КАИ.

Со стороны ЗВО, они могут искать гранты для выпускников, например иностранные, а также привлекать частные предприятия, которые заинтересованы в молодых специалистах. В Европе, в частности, долгое время существует практика, когда частные компании выбирают успешного студента, который учится на контракте, оплачивают ему обучение, а потом хотят, чтобы он работал у них.

"Действительно ли госфинансирование повысит уровень образования? Это популизм. Сейчас государство не может просто платить ЗВО и ничего от них не просить. Надо делать то, что я сказал ранее – гранты и сотрудничество с бизнесами", – подытожил он.

Напомним, что обучение в ЗВО дорожает с каждым годом. Стремительно стоимость обучения увеличивается на три специальности – гуманитарные, Богословие и ІТ.