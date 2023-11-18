Стипендии студентам в Украине могут повысить
Источник:Оксен Лисовой
Размер академических стипендий лучшим студентам в Украине может быть повышен. Такую возможность рассматривает Минобразования.
Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что такое поручение дал президент. Деньги на это в бюджете на следующий год предусмотрели.
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МОН работает над повышением стипендий студентам
Министр образования уточнил, что в Бюджете-2024 увеличивают финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен.
Выросла сумма и на развитие научной деятельности в университетах – на эту цель заложили 801 миллион. Еще 500 миллионов уйдет на создание 100 современных мастерских для профтехов,
– уточнил чиновник.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями заявил, что правительство уже получило соответствующую задачу.
Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий,
– заявил Зеленский.
Что такое академическая стипендия
Эту стипендию выплачивают студентам, которые успешно сдают сессию.
Выплаты предусмотрены на полгода.
Академическая стипендия делится на обычную и повышенную.
Какие еще образовательные изменения обсудил Лисовой со студентами
Министр образования также сообщил, что обсудил со студентами трансформацию системы образования, вопросы инклюзии в высшей школе, особенности вступительной кампании.
Мы уже инициировали ряд решений, чтобы приблизить украинскую систему высшего образования к европейским стандартам и дать больше свободы студентам.
– заявил Лисовой.