Лесовой сообщил, когда состоится следующий этап повышения зарплат работникам образования

Процесс повышения заработной платы работникам сферы образования продолжается. Новое повышение зарплаты педагогам следует ожидать уже в сентябре.

Соответствующее заявление глава Минобразования Оксен Лисовый сделал по итогам участия в фестивале "Учителя будущего 2026".

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Что известно о повышении зарплат педагогам?

Министр образования отметил, что во время полномасштабной войны украинская система образования держится прежде всего благодаря учителям. По его словам, почти 400 тысяч педагогов ежедневно обеспечивают обучение более 3,7 миллиона учеников, несмотря на сложные условия – воздушные тревоги, перебои с электроснабжением и вынужденные переезды.

Лесовой подчеркнул, что государство должно ответственно относиться к учителю так же, как учитель — к своим ученикам. Он также признал, что вопрос заработной платы остается одним из самых чувствительных для работников образования.

Несмотря на все трудности, в этом году повышение заработной платы педагогов продолжается: после январского повышения следующий этап состоится в сентябре. Работа над этим вопросом продолжается,

– подчеркнул он.

Отдельно министр отметил важность профессионального развития педагогов. Он указал, что система повышения квалификации меняется — теперь акцент делается не на формальном получении сертификатов, а на практических навыках и возможности выбирать собственный путь развития. Для этого, в частности, создана платформа "Вектор", которой уже пользуются более 100 тысяч человек.

Также Лисовой затронул тему реформы старшей школы, подчеркнув, что откладывать её из-за войны нецелесообразно. По его мнению, ученики, которые уже учатся в рамках "Новой украинской школы", должны получить возможность продолжить образование по современной модели с индивидуальным выбором предметов и профиля.

"Задача сейчас – не обсуждать, нужна ли реформа, а сосредоточиться всем, кто имеет отношение к её внедрению – парламенту, органам местного самоуправления, руководителям системы образования и учителям – на качественной подготовке к её реализации: завершить формирование сети лицеев, учесть результаты пилотных проектов и продолжать инвестировать в образовательную инфраструктуру", – заявил министр.

Как учителям повысить свой доход?

Зарплата учителя может расти благодаря нескольким основным механизмам. Во-первых, сертификация педагогов дает право на 20-процентную надбавку к окладу на три года. Также действует ежемесячная доплата за работу в сложных условиях (около 2 тысяч гривен), которая зависит от нагрузки.

Кроме того, доход увеличивается за счет повышения квалификации и получения званий, в частности "учитель-методист", что дает около 15% надбавки после аттестации. Также предусмотрены доплаты за дополнительную работу: инклюзивное обучение, проверку тетрадей и ответственность за учебные кабинеты – в пределах примерно 10–20%.