После встречают друг друга с посвященными ветвями вербы и легонько бьют ими, напоминая, что скоро светлый праздник Пасхи. А как здороваются и что приговаривают при этом, расскажет Образование 24.

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Как здороваться по-украински на Вербное воскресенье

Традиционным в этот день является приветствие "Слава Ісусу Христу" и ответы "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!", "Слава навіки!" (укр.).

Вернувшись домой после богослужения из церкви, верующие должны легонько побить освященными веточками вербы своих родных и друзей. При этом надо проговаривать: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень Великдень" (укр.).

К слову, на Западе Украины эту приговорку могут употреблять и как приветствие.

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Какие еще вариации имеет традиционная поговорка

Что важно, желать добра и всех благ вы можете не только одной вышеупомянутой присказкой. Она имеет и другие вариации.

Этнограф Галина Олейник отмечала: самая распространенная такая: "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко" (укр.).

Еще были в Украине такие варианты:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.

Этнограф также рассказывала, что освященная верба была оберегом для всего дома и для каждого члена семьи. После освящения надо было съедать по несколько вербовых котиков, чтобы быть здоровыми.