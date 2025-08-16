Ореховый Спас: как по-украински поздравить с этим праздником
- Ореховый Спас празднуют 16 августа, его настоящее название – Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
- Традиции праздника включают освящение орехов и хлеба, выпекание первого хлеба из нового урожая и покупку полотна на ярмарках.
- Этот праздник символизирует урожай, завершение лета и благодарность за дары земли, а также включает поздравления с пожеланиями добра, мира и достатка.
Август месяц нескольких важных праздников – Спасов – Медового, Яблочного и Орехового. Сегодня последний из них, с которым стоит поздравить близких.
Поздравления и открытки к Ореховому Спасу предлагает 24 Канал.
Какое настоящее название праздника?
Ореховый Спас, который празднуют 16 августа – это народное название церковного праздника Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
Напомним, что в этом году праздники приходятся на:
Медовый – 1 августа
Яблочный – 6 августа
Ореховый – 16 августа
Название "Ореховый" – народное, поскольку начинают созревать орехи, в частности орешник. А слово "Спас" происходит от "Спаситель", то есть Иисус Христос.
В народе этот праздник также называют Хлебным (потому что пекут хлеб из нового зерна) или Полотняным (из-за ярмарок, где продавали ткани).
Ореховый Спас – это прежде всего, праздник урожая, завершения лета и благодарности за дары земли на которое наложили христианский праздник.
А потому основными традициями являются освящение орехов и хлеба – в храм несут корзины с орехами, зерном, свежими колосками, пирогами.
Этому дню посвящать выпекание первого хлеба из нового урожая зерна, как символ достатка. А еще считалось плохой приметой уйти с ярмарки без ткани – свитка полотна для рубашки.
И главное, по старому календарю – 29 августа, заканчивалось лето и начинался новый сезон – осень.
Как красиво поздравить украинский с Ореховым Спасом?
Конечно этот праздник тоже стоит хороших слов и поздравлений – услышать искреннее слово всегда приятно.
***
Горіховий Спас сьогодні для вас
Готує великий зимовий запас
Добра і достатку у вашій родині
Найкращих прогнозів нашій країні.
***
З Горіхово-Хлібним Спасом! Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібно-ситним під мирним небом у вільній Україні.
***
Останній Спас вітає вас!
Добра, любові, миру!
Горіхів щедрість, хліба смак
на стіл в кожну родину!
І тиші, спокою душі та Божої опіки!
Бережіть себе та рідних!
***
З Горіховим та Хлібним Спасом! Нехай достаток входить в дім, щоб був хліб і до хліба в нім! І жилося вам у Мирі всім на радість! Здоров'я! Миру! Достатку!
***
З Третім Спасом вітаю,
успіхів в усьому бажаю!
По житті сонячної погоди,
захисту від усієї негоди!
Смакуйте лето и поздравьте родных с этим праздником!