Поздравления и открытки к Ореховому Спасу предлагает 24 Канал.

Какое настоящее название праздника?

Ореховый Спас, который празднуют 16 августа – это народное название церковного праздника Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

Напомним, что в этом году праздники приходятся на:

Медовый – 1 августа

Яблочный – 6 августа

Ореховый – 16 августа

Название "Ореховый" – народное, поскольку начинают созревать орехи, в частности орешник. А слово "Спас" происходит от "Спаситель", то есть Иисус Христос.

В народе этот праздник также называют Хлебным (потому что пекут хлеб из нового зерна) или Полотняным (из-за ярмарок, где продавали ткани).

Ореховый Спас – это прежде всего, праздник урожая, завершения лета и благодарности за дары земли на которое наложили христианский праздник.

А потому основными традициями являются освящение орехов и хлеба – в храм несут корзины с орехами, зерном, свежими колосками, пирогами.

Этому дню посвящать выпекание первого хлеба из нового урожая зерна, как символ достатка. А еще считалось плохой приметой уйти с ярмарки без ткани – свитка полотна для рубашки.

И главное, по старому календарю – 29 августа, заканчивалось лето и начинался новый сезон – осень.

Как красиво поздравить украинский с Ореховым Спасом?

Конечно этот праздник тоже стоит хороших слов и поздравлений – услышать искреннее слово всегда приятно.

***

Горіховий Спас сьогодні для вас

Готує великий зимовий запас

Добра і достатку у вашій родині

Найкращих прогнозів нашій країні.

Открытка / Pinterest

***

З Горіхово-Хлібним Спасом! Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібно-ситним під мирним небом у вільній Україні.

***

Останній Спас вітає вас!

Добра, любові, миру!

Горіхів щедрість, хліба смак

на стіл в кожну родину!

І тиші, спокою душі та Божої опіки!

Бережіть себе та рідних!

Открытка / Pinterest

***

З Горіховим та Хлібним Спасом! Нехай достаток входить в дім, щоб був хліб і до хліба в нім! І жилося вам у Мирі всім на радість! Здоров'я! Миру! Достатку!

Открытка / Pinterest

***

З Третім Спасом вітаю,

успіхів в усьому бажаю!

По житті сонячної погоди,

захисту від усієї негоди!

Открытка / Pinterest

Смакуйте лето и поздравьте родных с этим праздником!