Як гарно привітати з Горіховим Спасом, пише 24 Канал.

Яка справжня назва свята?

Горіховий Спас, який святкують 16 серпня, – це народна назва церковного свята Перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа.

Нагадаємо, що цього року свята припадають на:

Медовий – 1 серпня

Яблучний – 6 серпня

Горіховий – 16 серпня

Назва "Горіховий" – народна, оскільки починають дозрівати горіхи, зокрема ліщина. А слово "Спас" походить від "Спаситель", тобто Ісус Христос.

У народі це свято також називають Хлібним (бо печуть хліб із нового зерна) або Полотняним (через ярмарки, де продавали тканини).

Горіховий Спас – це перш за все, свято врожаю, завершення літа і вдячності за дари землі на яке наклали християнське свято.

А тому основними традиціями є освячення горіхів і хліба – до храму несуть кошики з горіхами, зерном, свіжими колосками, пирогами.

Цьому дню присвячувати випікання першого хліба з нового врожаю зерна, як символ достатку. А ще вважалося поганою прикметою піти з ярмарку без тканини – сувою полотна для сорочки.

І головне, за старим календарем – 29 серпня, закінчувалося літо і розпочинався новий сезон – осінь.

Як гарно привітати українською з Горіховим Спасом?

Звичайно це свято теж варте гарних слів та привітань – почути щире слово завжди приємно.

***

Горіховий Спас сьогодні для вас

Готує великий зимовий запас

Добра і достатку у вашій родині

Найкращих прогнозів нашій країні.

Листівка-привітання з Горіховим Спасом / Pinterest

***

З Горіхово-Хлібним Спасом! Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібно-ситним під мирним небом у вільній Україні.

***

Останній Спас вітає вас!

Добра, любові, миру!

Горіхів щедрість, хліба смак

на стіл в кожну родину!

І тиші, спокою душі та Божої опіки!

Бережіть себе та рідних!

Листівка-привітання з Горіховим Спасом / Pinterest

***

З Горіховим та Хлібним Спасом! Нехай достаток входить в дім, щоб був хліб і до хліба в нім! І жилося вам у Мирі всім на радість! Здоров'я! Миру! Достатку!

Привітання зі святом – Третім Спасом / Pinterest

***

З Третім Спасом вітаю,

успіхів в усьому бажаю!

По житті сонячної погоди,

захисту від усієї негоди!

Вітання із Горіховим Спасом / Pinterest

Смакуйте літо і привітайте рідних з цим святом!