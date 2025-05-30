Последний звонок: теплые поздравления выпускникам в стихах и прозе

Последний звонок – это праздник не только завершения учебного года, но и завершение школьной жизни для одиннадцатиклассников. И всем в этот день приятно услышать теплые слова приветствия.

Хорошие поздравления для школьников в День последнего звонка предлагает 24 Канал.

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Теплые поздравления в День последнего звонка

Вот и подошел к завершению учебный год. И в большинстве школ Украины прозвучит последний звонок. В этот день слова поздравления пожелания и поддержки хотят получить и учителя, и школьники.

Вот и промчались ваши школьные четверти. И как бы меня не закрутился ваш персональный сюжет, эту пору вы будете с нежностью вспоминать тем чаще, чем старше будете становиться. Да и сейчас на самом донышке сердца каждого счастливого выпускника притаилась светлая грусть.

***

Сегодня звенит последний звонок, сегодня опустеют классы в школе и в сторону отложатся учебники. Поздравляю с началом отдыха и точкой отсчета веселых летних дней. Желаю набраться за лето новых сил и вдохновения, энтузиазма и усидчивости, целеустремленности, новых надежд на следующий учебный год. Пусть это лето будет ярким, замечательным и незабываемым.

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Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озветься.

***

Поздравляю с последним звонком! Желаю этим летом не пропустить ни одного грандиозного события и счастливого дня, желаю летних чудес и приключений. Еще хочу пожелать все-таки соскучиться по школе и после высокой волны веселого лета вернуться в тихую гавань знаний и наук.

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Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

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Закінчення школи – важливий етап,

Та ти, випускник, свою долю не квап!

Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.

Чекають від долі нехай подарунки!

Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,

Де складно було, з часом стане хай просто.

Бажаємо шлях свій скоріше знайти

Й омріяних цілей в житті досягти!

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Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне.

Хай рветься в політ мов крило журавля!

До нових вершин, до мрії, до щастя

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Дорогие школьники – вы наша гордость, сила, будущее! Быстро пробежало время, и из обычных школьников стали выпускниками. С гордостью глядя на вас, таких молодых, красивых и современных, хотим пожелать покорить любые вершины, реализовать все свои амбиции, встретить свою любовь и быть счастливыми сегодня и всегда!

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С праздником, дорогие учителя и школьники! Хорошего и мирного лета!