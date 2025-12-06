Теплые и искренние поздравления с Днем Святого Николая для родных и близких
- 6 декабря украинцы празднуют День Святого Николая, даря и получая подарки.
- Поздравляйте родных с праздником стихами, прозой, картинками, видео.
6 декабря украинцы празднуют День Святого Николая. В этот день они дарят и получают разнообразные подарки.
Особенно радуется празднику малыши. 24 Канал при этом подскажет, как интересно поздравить родных и близких с праздником.
Какие поздравления с Днем Святого Николая выучить?
Вы можете поздравлять своих родных с праздником стихами, прозой, картинками и видео. Главное – искренне и интересно.
*****
С праздником поздравляю и желаю, чтобы Николай Чудотворец откликался на твои молитвы и все в жизни всегда складывалось чудесным образом! Пусть вера в чудо помогает преодолевать любые препятствия, дарит надежду, вселяет уверенность в счастливый исход твоих добрых начинаний!
*****
Поздравления с Днем святого Николая
*****
Поздравляю с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы все близкие были здоровы и заряжались от тебя светом радости, желаю порядка в семье и удачи в работе, желаю достатка в жизни и успехов во всех делах. Пусть Святой Николай оберегает тебя от любой зависти и злости, пусть в твоей жизни будет много ярких красок счастья и совсем не будет печали.
*****
Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пусть он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном начинании и любом деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!
*****
Поздравления с Днем святого Николая
*****
От избушки к избушке
Ходит Николай –
Кожушок волшебный,
Серебряная борода.
Он несет подарки
Деткам маленьким
И любовь дарит
Украинцам всем!
*****
Пусть Николай принесет в дом
Здоровья и радости много,
Приятные, искренние поцелуи
И еще много подарков!
*****
*****
С днем Святого Николая,
Пусть творит для Вас чудеса.
Открывает добрые дела
И на труд вдохновляет!
Пусть своим благословением
Покрывает дела все.
Подарит Вам вдохновение,
Счастья, радости всем!
*****
Поздравление с Днем святого Николая
*****
Пусть Николай принесет в дом уют, в сердце – радость, в жизнь – свет.
*****
Желаю сказочного тепла и маленьких чудес, что случаются именно тогда, когда надо.
*****
Поздравления с Днем святого Николая