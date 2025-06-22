"Случится что-то невероятно интересное и магическое": поздравления с праздником Ивана Купала

Во второй половине июня украинцы в этом году празднуют колоритный праздник Ивана Купала. Ранее его отмечали в ночь на 7 июля.

Но с переходом ПЦУ на новый календарь украинцы празднуют Ивана Купала в ночь с 23 на 24 июня. 24 Канал взамен расскажет, как поздравить с этим праздником на украинском красиво.

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Как красиво поздравить с праздником Ивана Купала на украинском языке

Праздник Ивана Купала – один из самых любимых народных праздников в славянской культуре. Он полон магии, обрядов и веселья.

Праздник символизирует день летнего солнцестояния. Его также считают праздником солнца, воды и плодородия.

В это время молодежь собиралась возле рек и озер. Девушки плели венки из полевых цветов, парни разжигать костры, через которые впоследствии прыгали влюбленные. Также в эту ночь ищут цвет папоротника.

Приобщайтесь к празднику и вы. По крайней мере – красивыми поздравлениями.

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні з тобою трапиться щось неймовірно цікаве, магічне і прекрасне. Бажаю знайти в собі нові сили та відкрити для себе шлях натхнення, бажаю з любов'ю в серці відправитися мандрувати по стежках великих пригод і нових захоплень.

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У свято Івана Купала від душі бажаю світлої радості душі та щирого кохання, доброго блага і щасливих миттєвостей життя, неймовірних чудес і чарівної удачі, гарної казки життя і великих подій.

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Зі святом Івана Купала! Бажаю запалити у своєму серці вогник доброї надії, бажаю залишити всі печалі позаду, бажаю знайти в цей таємничий вечір неймовірну силу любові та віри в те, що тебе чекає велика удача.

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Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

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Нехай у святковому купальському багатті зітліють всі біди та печалі, а ранкова роса принесе більше щастя і радості. Бажаю, щоб чарівна купальська ніч виконала заповітні мрії, подарувала віру і надію в краще, будьте здорові, бадьорі та творчі.

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували вас кожного дня.

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Вітаю зі святом Івана Купала,

Нехай буде доля щаслива і ясна.

Бажаю здоров'я, любові, тепла.