Куда обращаться родителям, если в школе нарушают языковое законодательство

В Украине на протяжении лет случались различные случаи нарушения языкового закона в сфере образования. К примеру, использование негосударственного языка во время воспитательных часов, родительских собраний, русскоязычные песни и фрагменты кинофильмов на выпускных вечерах.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. И рассказал, как действовать родителям, которые замечают нарушения на языковой почве в школе.

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Куда обращаться в случае нарушения языкового законодательства в школе

Креминь говорит: в случае нарушения языкового закона следует обращаться непосредственно к учителю, классному руководителю, завучу или директору школы. При этом использовать все возможности для переговоров.

Если педагог и администрация школы и дальше нарушают языковое законодательство, предлагаю обращаться к нам. На нашем сайте есть алгоритм подачи жалобы и форма для этого,

– уточнил языковой омбудсмен.

И подчеркнул, что нарушение языкового закона в школе – это таки прямая ответственность руководителя и директора школы. Креминь также добавил: если проблему не решают на местах, ею занимается его Офис. При этом предупреждает об ответственности директоров школ.

Однако мы не единственная институция, которая защищает украинский язык. Такие функции также определены за органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,

– говорит Креминь.

Он также рассказал, что за 2023 год в адрес уполномоченного поступило почти 4 тысячи обращений.

Ранее Тарас Креминь также рассказывал, имеют ли право ученики и учителя на переменах общаться на русском.