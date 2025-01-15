Точно не "без десяти семь": как правильно на украинском называть время

У вас бывали случаи, когда вы терялись с ответом на вопрос "Котра година?". Как говорить о времени на украинском, чтобы не ошибиться – выясним.

Говорить о времени на украинском правильно важно. А какие тонкости следует знать, чтобы называть время, пишет 24 Канал.

Смотрите также Четверть по 12 – который это час и как сказать точное время собеседнику

О часах и минутах на украинском языке

На украинском единицы измерения времени называются:

година – год

хвилина – хв

секунда – с

А при написании сокращения – точка в конце не ставится. А часы с минутами всегда пишутся через две точки ( : ) – 11:07.

Как же правильно ответить, когда вас спросили "Котра година?".

Для этого используем предлоги:

по / на – до 30 минут;

до 30 минут; за / до – с 31 минуты.

Как говорить о времени правильно / Всеосвіта

Итак, нормативными формами будет:

11:07

одинадцята година сім хвилин

сім хвилин по одинадцятій

одинадцятій cім хвилин на дванадцяту.

11:42

одинадцята сорок дві

за вісімнадцять хвилин дванадцята

вісімнадцять хвилин дванадцята вісімнадцять хвилин до дванадцятої.

Что надо знать об обозначении времени: смотрите видео

Раз и навсегда откажитесь от употребления форм:

в вісім годин – о восьмій годині;

о восьмій годині; п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;

п'ять хвилин по шостій; пів сьомого – пів на сьому;

пів на сьому; п’ять тридцять – п'ята тридцять;

п'ята тридцять; без десяти сім – за десять сьома.

Говорите на украинском правильно!