Точно не "без десяти семь": как правильно на украинском называть время
У вас бывали случаи, когда вы терялись с ответом на вопрос "Котра година?". Как говорить о времени на украинском, чтобы не ошибиться – выясним.
Говорить о времени на украинском правильно важно. А какие тонкости следует знать, чтобы называть время, пишет 24 Канал.
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О часах и минутах на украинском языке
На украинском единицы измерения времени называются:
- година – год
- хвилина – хв
- секунда – с
А при написании сокращения – точка в конце не ставится. А часы с минутами всегда пишутся через две точки ( : ) – 11:07.
Как же правильно ответить, когда вас спросили "Котра година?".
Для этого используем предлоги:
- по / на – до 30 минут;
- за / до – с 31 минуты.
Как говорить о времени правильно / Всеосвіта
Итак, нормативными формами будет:
11:07
- одинадцята година сім хвилин
- сім хвилин по одинадцятій
- cім хвилин на дванадцяту.
11:42
- одинадцята сорок дві
- за вісімнадцять хвилин дванадцята
- вісімнадцять хвилин до дванадцятої.
Что надо знать об обозначении времени: смотрите видео
Раз и навсегда откажитесь от употребления форм:
- в вісім годин – о восьмій годині;
- п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
- пів сьомого – пів на сьому;
- п’ять тридцять – п'ята тридцять;
- без десяти сім – за десять сьома.
Говорите на украинском правильно!