А потом жалеют всю жизнь: ошибки абитуриентов, выбирающих не тот университет

Выбор специальности и высшего образования – крайне ответственная задача, с которой встречаются выпускники. Подростки – и не только – не всегда взвешивают все факторы, и в результате сожалеют о своем выборе уже после первого года обучения в вузе.

Наверное, найдется очень мало подростков и родителей, для которых выбор университета для получения будущей профессии крайне простой и очевидный выбор. В основном приходится выбирать между несколькими вариантами, а потом еще учитывать, какие баллы выпускник набрал на экзамене и какие перспективы они перед ним открывают.

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Впрочем, есть несколько общих ошибок, которые из года в год увеличивают количество недовольных своим выбором студентов. Как не присоединиться к этой группе – рассказывает 24 канал.

Какие ошибки следует избегать при выборе университета

Перед тем как выбирать профессию, вы просто должны попробовать это дело на практике. Обычно каждый ученик очень идеализирует свою будущую профессию, вследствие чего вынужден столкнуться с горьким разочарованием.

Не стройте свое будущее на основе представлений или предположений, а попробуйте хотя бы несколько дней пожить избранной для себя жизнью. Для этого можно попроситься на стажировку – ученикам отказывают крайне редко.

Выбрать будущую профессию – сложное и ответственное решение​ / Фото Pexels

Еще одна ошибка – руководствоваться престижностью профессии. Развитие современных технологий быстро повлияет на рынок труда, а без элементарной любви к своему делу невозможно достичь высот в профессии, даже если оно очень хорошо оплачивается.

Довольно распространенную ошибку совершают родители, давя на ребенка и пытаясь подтолкнуть его к определенному решению. Нет никаких "нормальных" вузов и "нормальных" профессий, есть только те, которые ведут вашего ребенка к счастливой жизни и те, которые заставят его двигаться в противоположном направлении. Общественное и родительское давление заставило страдать тысячи студентов, поэтому сосредоточьтесь на поддержке выпускника и помогите справиться с ответственным решением.