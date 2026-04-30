Никаких "советских" котлет: правительство выделило сотни миллионов на трансформацию школьных столовых
- Правительство Украины утвердило распределение 421,1 миллиона гривен на модернизацию школьных столовых в 15 областях.
- Планируется обновить 25 пищеблоков, а в целом уже обновлено около 20% школьных пищеблоков благодаря государственным субвенциям и поддержке местных бюджетов.
В Украине набирает обороты масштабная реформа школьного питания, которая имеет целью обеспечить учеников безопасной и полезной пищей. Правительство уже утвердило распределение очередной субвенции, которая позволит превратить старые столовые в современные технологические пространства.
Правительство Украины продолжает обновлять школьную инфраструктуру в рамках реформы питания. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, государство совместно с общинами инвестирует в модернизацию столовых и пищеблоков.
Сколько средств выделили и на что их потратят?
По словам главы правительства, Кабинет Министров утвердил второе распределение субвенции – 421,1 миллиона гривен. Средства направят в 15 областей для улучшения условий питания в школах.
Финансирование предусматривает:
- приобретение современного оборудования;
- создание новых пищеблоков;
- модернизацию имеющихся столовых.
В целом планируют обновить 25 пищеблоков. Как отметила премьер, "питание в учебных заведениях должно быть безопасным и качественным. Это формирует культуру здорового питания и является инвестицией в будущее детей".
Какие результаты уже есть?
Реформа продолжается не первый год. Ранее правительство уже выделило 46,5 миллиона гривен на завершение модернизации 19 столовых, работы над которыми начали еще в 2025 году.
Всего, по официальным данным, уже обновлено около 20% школьных пищеблоков. Из них:
- 188 модернизировали за средства государственной субвенции;
- более 1 500 столовых – при поддержке местных бюджетов и международных партнеров.
Правительство подчеркивает, что обновление школьного питания является частью более широкой реформы образования, направленной на создание комфортной и безопасной среды для учащихся.
