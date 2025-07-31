Во время полномасштабной войны многие мужчины призывного возраста решили поступать в аспирантуру или магистратуру, чтобы получить благодаря образованию отсрочку от мобилизации. Поэтому МОН изменило правила поступления на эти уровни образования.

В частности, отменило право на отсрочку для тех студентов, которые не получают последовательный уровень образования (к примеру, после бакалавриата поступают в магистратуру), отмечает 24 Канал. Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак рассказал Укринформу, будут ли еще ограничивать военнообязанным мужчинам право на получение высшего образования.

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Ограничит ли Рада право на обучение в вузах военнообязанным мужчинам?

Бабак заявил: Рада не может запретить людям получать образование. И не будет этого делать.

Даже во время военного положения мы не имеем права ограничивать право на образование. Это закреплено и в Конституции, и в международных нормах,

– уточнил он.

Хотя, по его словам, отдельные ситуации с "поступающими" имеют абсурдный вид. К примеру, если человек 20 лет назад закончил бакалавриат, а теперь поступает в магистратуру. Или же вдруг решили поступить в вуз мужчины, старше 50 лет.

Кто-то никогда раньше не учился, кто-то вдруг "вспомнил", что хочет в аспирантуру. Но мы не можем сказать: "Вам 45 – вы не имеете права учиться",

– акцентировал глава Образовательного комитета.

При этом нардеп вспомнил о введенном ограничении: отсрочку от мобилизации теперь получают только те, кто последовательно получает образование.