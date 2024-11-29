Святой Николай на носу: как его интересно отпраздновать старшеклассникам

Приближаются зимние праздники и важно, чтобы они принесли позитив и вдохновили школьников. Совсем скоро – 6 декабря – День Святого Николая, поэтому стоит устроить интересный день.

Праздник Николая важно проводить в школе не только для младших школьников, но и для старшеклассников. 24 Канал знакомит с вариантами мероприятий, которые предлагает "Освитория".

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Что рассказать о Николае Чудотворце старшеклассникам

Старшим ученикам можно рассказать реальную историю жизни Николая Чудотворца. Он – историческая фигура, христианский священник, который родился в Патаре на территории современной Турции. И сегодня в городе Мира можно увидеть остатки древнего храма, в котором служил Святой Николай.

Эпидемия в Мире унесла жизни его родителей, и он действительно раздал все свое большое наследство бедным людям. Николай не ждал, что его будут просить о помощи, а сам искал тех, кто больше всего нуждался в его поддержке.

Святой Николай – покровитель детей, именно поэтому его икона часто висит там, где дети появляются на свет – в роддоме. И настоящие подарки Николая – не игрушки или конфеты, а защита детей от всего злого и плохого. А подарки под подушкой – это приятный бонус за упорную работу.

И с младшими, и со старшими учениками можно в День Николая провести анализ года, прошедшего. Пусть дети вспомнят и запишут свои успехи и неудачи и напишут, чего бы они хотели достичь в следующем году. Пусть решат, какие их поступки достойны похвалы от Николая.

Идеи праздников на Николая для старшеклассников

Праздничное представление

Предложите ученикам праздничную и интересную тему и организуйте спектакль, мюзикл или концерт талантов, который ученики подготовят вместе с учителем. Например, звезды Голливуда везут подарки от Николая детям. Пусть старшеклассники подготовят отдельные тематические номера или устроят совместное представление.

Николайский квест

Создайте квест с загадками и задачами, что потребуют от учеников решать головоломки, задачи и искать подсказки по всей школе или во дворе.

Кулинарный мастер-класс

Пригласите учителя или работника столовой и организуйте кулинарный мастер-класс, где ученики смогут научиться готовить праздничные блюда и десерты. Это может быть, например, изготовление печенья или сладких блинов или пиццы.

Приготовьте праздничное печенье / Freepik

Тематическая фотозона

Создайте креативную фотозону с элементами праздничной атмосферы, пусть идеи оформления придумают старшеклассники. Ученики смогут делать фотографии и делиться ими в социальных сетях или создать совместный альбом класса.

Выставка искусства

Организуйте стенд-выставку творческих работ связанных с праздником Николая. Это может быть живопись, графика, скульптура или даже видеоарт.

Танцевальный батл

Организуйте конкурс танцев, где ученики смогут продемонстрировать свои таланты под известные новогодне-рождественские песни. Его можно устроить в холле школы или спортивном зале, заранее собрав заявки от участников. Предложите нескольким ответственным ученикам создать плейлист для батла, чтобы песни точно были актуальными для старшеклассников.

Благотворительная ярмарка

Предложите ученикам устроить ярмарку в школе. На ней они смогут продавать изготовленные собственными руками украшения или свои игрушки, книги. А заработанные средства передадут на нужды детей военных или сирот.

Праздничный стендап

Устройте юмористический концерт на праздничную тематику. Пусть желающие ученики подготовят свои стендап-выступления со смешными новогодними и рождественскими историями.

А еще предложите старшеклассникам устроить праздник для младших классов – такое доверие и ответственность изрядно усилит самооценку школьников.

Такие мероприятия можно провести в классе или между классами и необязательно ограничиться одним днем. Выставку, фотозону или ярмарку можно проводить и два дня.

Праздник – важный момент, чтобы улучшить настроение, самочувствие и ослабить стресс, который сейчас переживают все.