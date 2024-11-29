Свято Миколая важливо проводити у школі не лише для молодших школярів, а й для старшокласників. 24 Канал знайомить з варіантами заходів, які пропонує "Освіторія".

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Що розказати про Миколая Чудотворця старшокласникам

Старшим учням можна розповісти реальну історію життя Миколи Чудотворця. Він – історична постать, християнський священник, який народився в Патарі на території сучасної Туреччини. І сьогодні в місті Міра можна побачити рештки стародавнього храму, в якому служив Святий Миколай.

Епідемія в Мірі забрала життя його батьків, і він справді роздав увесь свій великий спадок бідним людям. Миколай не чекав, що його проситимуть про допомогу, а сам шукав тих, хто найбільше потребував його підтримки.

Святий Миколай – покровитель дітей, саме тому його ікона часто висить там, де діти з’являються на світ – у пологовому будинку. І справжні дарунки Миколая – не іграшки чи цукерки, а захист дітей від усього злого і поганого. А подарунки під подушкою – це приємний бонус за наполегливу роботу.

І з молодшими, і зі старшими учнями можна в День Миколая провести аналіз року, що минув. Нехай діти пригадають та запишуть свої успіхи та невдачі й напишуть, чого б вони хотіли досягти в наступному році. Нехай вирішать, які їх вчинки варті похвали від Миколая.

Ідеї свят на Миколая для старшокласників

Святкова вистава

Запропонуйте учням святкову і цікаву тему і організуйте виставу, мюзикл або концерт талантів, який учні підготують разом з учителем. Наприклад, зірки Голлівуду везуть подарунки від Миколая дітям. Нехай старшокласники підготують окремі тематичні номери або влаштують спільну виставу.

Миколайський квест

Створіть квест із загадками та завданнями, що вимагатимуть від учнів розв’язувати головоломки, завдання та шукати підказки по всій школі чи на подвір’ї.

Кулінарний майстер-клас

Запросіть учителя або працівника їдальні та організуйте кулінарний майстер-клас, де учні зможуть навчитися готувати святкові страви й десерти. Це може бути, наприклад, виготовлення печива чи солодких млинців або піци.

Приготуйте святкове печиво / Freepik

Тематична фотозона

Створіть креативну фотозону з елементами святкової атмосфери, нехай ідеї оформлення придумають старшокласники. Учні зможуть робити світлини та ділитися ними в соціальних мережах або створити спільний альбом класу.

Виставка мистецтва

Організуйте стенд-виставку творчих робіт пов’язаних зі святом Миколая. Це може бути живопис, графіка, скульптура чи навіть відеоарт.

Танцювальний батл

Організуйте конкурс танців, де учні зможуть продемонструвати свої таланти під відомі новорічно-різдвяні пісні. Його можна влаштувати у холі школи чи спортивній залі, заздалегідь зібравши заявки від учасників. Запропонуйте кільком відповідальним учням створити плейлист для батлу, щоб пісні точно були актуальними для старшокласників.

Благодійний ярмарок

Запропонуйте учням влаштувати ярмарок у школі. На ньому вони зможуть продавати виготовлені власними руками прикраси або свої іграшки, книги. А зароблені кошти передадуть на потреби дітей військових або сиріт.

Святковий стендап

Влаштуйте гумористичний концерт на святкову тематику. Нехай охочі учні підготують свої стендап-виступи зі смішними новорічними та різдвяними історіями.

А ще запропонуйте старшокласникам влаштувати свято для молодших класів – така довіра і відповідальність неабияк посилить самооцінку школярів.

Такі заходи можна провести у класі чи між класами і не обов'язково обмежитись одним днем. Виставку, фотозону чи ярмарок можна проводити й два дні.

Свято – важливий момент, щоб покращити настрій, самопочуття та послабити стрес, який зараз переживають усі.