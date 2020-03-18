Премьер-министр призвал не отправлять студентов из общежитий домой: детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей учебных заведений не отправлять студентов из общежитий домой и наоборот способствовать их самоизоляции.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета Министров.

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Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что некоторым студентам некуда ехать, потому что те проживают на оккупированных территориях.

Я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где сейчас введен карантин, и попрошу с пониманием относиться к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправлять их домой,

– сказал премьер-министр.

Глава правительства также напомнил, что сейчас в Украине прекращено межобластное сообщение, и призвал помочь студентам.

Наоборот надо способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях и максимально самоизолировались,

– объяснил Денис Шмыгаль.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные меры продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.