Можно получить около 80 тысяч: Верховная Рада анонсировала премию для молодежи

Молодежь в Украине может получить немалую премию от Верховной Рады. Речь идет о тех, кто делает вклад в защиту и развитие государства.

Прием заявок на денежную премию уже стартовал. Об этом сообщает Верховная Рада.

Какие условия получения премии?

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта объявил конкурс на соискание Премии имени Пилипа Орлика. Ежегодно ее получают 30 победителей.

Можно получить около 80 тысяч гривен. Присуждают премии молодежи, которая достигла результатов в таких направлениях:

защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

участие в процессах создания государства;

развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Если кандидат не победил, может попробовать свои силы в следующем году.

Кто подает документы?

Претендента на премию должен выдвинуть центральный орган исполнительной власти, областной или городской совет или молодежное или детское общественное объединение.

Для этого нужны решение соответствующей организации, информация о заслугах претендента и письмо-ходатайство о достижениях, копия паспорта; согласие на обработку персональных данных.

Подать документы можно до 1 сентября. В военное время срок могут продлить до 15 сентября.

Список победителей формируют до 15 октября. Премию присуждают до 1 декабря.

Кто из учителей может получить премию?